【ニューヨーク共同】トランプ米政権が敵視する多様性・公平性・包括性（DEI）の取り組みを巡り、米IT大手アップルの株主総会でDEIの取り組みの廃止を求めた株主提案が否決されたことが26日分かった。米メディアが報じた。トランプ大統領は反発している。