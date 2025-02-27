◆プレミアリーグ第２７節リバプール２−０ニューカッスル（２月２６日、英国・リバプール・アンフィールド）２０２５年２月２６日、英国ではプレミアリーグの第２７節が前日に引き続き５試合行われ、日本代表主将遠藤航（３１）が所属するリバプールはホームでニューカッスルと対戦。来月３月１６日に行われるリーグ杯決勝に進出したため、先週水曜日にアストンビラとのリーグ戦を繰り上げて消化したリバプールはこれが２８試