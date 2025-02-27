ドル円理論価格1ドル＝148.64円（前日比-0.13円） 割高ゾーン：149.55より上 現値：148.87 割安ゾーン：147.74より下 過去5営業日の理論価格 2025/02/26148.78 2025/02/25149.24 2025/02/24149.72 2025/02/21150.47 2025/02/20151.33 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています