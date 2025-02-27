衆院予算委員会は27日午前、自民党派閥の裏金事件で有罪判決を受けた安倍派会計責任者（当時）・松本淳一郎氏の聴取を実施した。松本氏は裁判で2022年7月下旬に「ある幹部」から還流の再開を求められたと証言していたが、この日の聴取で「（幹部の）名前はいえない」とした。ただ、「今は現職（の国会議員）ではないと思う」と語った。安住淳予算委員長（立憲民主党）が記者団に明らかにした。国会外で行われた衆院予算委の参考