元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（45）が27日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露し、反響を呼んでいる。宮崎は現在、夫や息子とともにオーストラリア旅行中。「どこかへ行くこともせず、ホテルでのんびり息子とプールで遊びましたバタ足の練習してみましたが、ベビースイミングのことはすっかり忘れた模様歩くのが楽しくなり、動くのが楽しくなり、好奇心が溢れ出し、ことあるごとに抱っこと言われる