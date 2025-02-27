アストロスケールホールディングスがストップ高の７９５円に買われている。この日の寄り前、防衛省から機動対応宇宙システム実証機の試作に係る大型契約を獲得したと発表。日本の安全保障・防衛関連市場への本格参入の契機となることから、これを好感した買いが流入している。 同プロジェクトは、将来の静止軌道上での宇宙領域把握をはじめとする宇宙監視、情報収集、宇宙作戦能力の向上に必要となる技術の軌道