DxOは、RAW画像処理ソフトウェア「PureRAW 5」を4月15日（火）に発売する。価格は新規が1万6,999円、PureRAW 3または4からのアップグレードが1万999円。発売前に予約注文すると、現行のPureRAW 4が無料で提供される。 同社が開発したAI技術「DeepPRIME」も第3世代へと進化。従来のノイズ除去とデモザイキング処理に加え、ピクセルレベルでの色収差補正機能が追加された。これにより、高ISO撮影時の画質が大幅に向上する