「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」が、K-POPグループ NCTのメンバーのJOHNNYをグローバルブランドアンバサダーに起用した。 【画像をもっと見る】 アンバサダー就任を記念し、JOHNNYは米インタビュー マガジン（Interview Magazine）の独占エディトリアルに登場。ヴィジュアルでは、アクネ ストゥディオズ 2025年春夏コレクションのCameroバッグやトロンプルイユデニムを着用している。