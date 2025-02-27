トランプ米大統領（中央）＝２６日、米ワシントンＤＣのホワイトハウス/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米政権は２６日、連邦政府機関全体での大規模な解雇を実施する計画を進めるべく新たな措置を講じた。行政管理予算局（ＯＭＢ）と人事管理局（ＯＰＭ）は、各機関のトップに、人員削減・再編計画の実施方法に関する指針を記したメモを発行した。「大統領の『政府効率化省』人員最適化イニシアチブの実施」と題す