日本エイサーはサステナビリティを考慮した製品づくりを行う「Vero」シリーズの新製品として、法人向け液晶モニター「B7シリーズ」3機種の発売を開始した。Acer Vero B7シリーズ「Acer Vero B7シリーズ」は、ベゼル幅を抑えたゼロフレームデザインや柔軟な調整が可能なErgoStand（エルゴスタンド）といった人間工学を考慮した設計と、幅広い色域をカバーする画質を特徴とするシリーズ。.