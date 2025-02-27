ICExが、5thシングル「理想郷」をリリース。1月8日よりスタートしているTVアニメ『RINGING FATE』のオープニング・テーマとなっており、新たなICExのレトロトイポップを魅せる挑戦的なサウンドで、理想を目指す上昇志向ソングとなっている。その「理想郷」のリリースを記念し、国立競技場をバックにパフォーマンスを行った模様をSpecial Movieとして公開した。パフォーマンス後、その場で生配信を決行。メンバーの筒井が屋外からの