「自分から大谷と山本以外の選手に話し掛けるシーンは見たことがありません」【もっと読む】佐々木朗希を徹底解剖！私生活は？女性関係は？いつからタワマン？こう言うのはドジャースを取材する現地特派員のひとり。ドジャースの佐々木朗希（23）に関してだ。本人は週刊文春のインタビューで、何が一番不安かという質問に、こう言っている。「野球に関しては実際、やってみるしかないので、そこまでナーバスにはなっていません