【仰天野球㊙史】【仰天野球㊙史】試合途中にトレード、1日に異なる2球団で安打を放った 大リーグ唯一の「珍・怪」記録プロ野球は今年、公式戦がスタートしてから90年目になる。その1936（昭和11）年は、あの内閣要人暗殺の「二・二六事件」が起きている。歴史の転換期ともなる不穏な世相の中、プロ野球界はどう行動していたのだろうか。振り返ってみると、事件の影響はほとんどなかったことが分かる。1月に名古