北朝鮮が今年１、２月の間に最大で３０００人規模の兵力をロシアに追加で派兵したことが分かった。昨年１０月に続く２次派兵だ。ロシアがウクライナ軍が占領中の自国領土クルスク奪還のために大規模な兵力を投入する、いわゆる「肉挽き器（ｍｅａｔｇｒｉｎｄｅｒ）」式の人海戦術を続ける場合、３次派兵も近く決定される可能性があるという見方が出ている。関連事案に詳しい複数の消息筋は２６日、「今年１、２月の間に１０００