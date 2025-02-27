米国ユニバーサル・スタジオのアトラクションの乗り物から降りる途中で脊椎を負傷した７０代女性が１０億円を越える損害賠償金を受けることになった。２５日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、ロサンゼルス連邦裁判所陪審員団は１４日、アトラクションの乗り物から降りる途中で倒れて脊椎を負傷したパメラ・モリソンさん（７４）に７２５万ドル（約１０億８０００万円）の賠償金を判定した。具体的に経済的損害に対する２５万ド