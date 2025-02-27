昨年9月30日から放送が始まったNHK連続テレビ小説「おむすび」の放送が、いよいよ残り1カ月となった。2月25日の第102回の世帯視聴率は12.5％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）。2009年度後期の朝ドラ「ウェルかめ」が持つ全話平均歴代ワースト記録（13.5％）を更新する可能性がちらついている。【もっと読む】橋本環奈「おむすび」評価散々で…NHK朝ドラ次作「あんぱん」のハードル下がり、今田美桜ファンほくそ笑む不名誉な記