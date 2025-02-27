フィギュア+バレエの二刀流「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリに選ばれた椎名糸は、聡明でやわらかい雰囲気が魅力。所属事務所の先輩には知的で好感度が高い王林がいて、競馬記事風に言えば人気マルチタレントを育てた名門厩舎に所属して、青年漫画雑誌のミスコンでグランプリに輝くという歴史あるトライアルレースを勝ち抜いた期待の上昇馬といったところか。発売中の「ヤングチャンピオン」（秋田書店）にグラビアが掲載