日本の宇宙新興企業「ダイモン」（東京）が開発した超小型月探査車「ＹＡＯＫＩ（ヤオキ）」が２７日午前９時２０分頃、米フロリダ州のケネディ宇宙センターからスペースＸのロケットで打ち上げられた。３月中旬頃に月面に降り、民間企業が単独で開発した探査車による世界初の月面走行に挑む。ＹＡＯＫＩは縦横１５センチ、高さ１０センチ、重さ４９８グラムで、月面探査車としては世界最小クラス。特殊な樹脂が材料の炭素繊維