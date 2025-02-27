JR西日本は、観光列車「はなあかり」を大阪〜尾道駅間で運転する。同列車は2024年8月にデビューした観光列車で、現在は臨時特急「かにカニはまかぜ」の増結車両として運用している。春季は大阪〜尾道駅間の臨時列車として運転する。運行期間は4月5日から6月29日までの土・日曜、ただし5月3日・4日は運休。土曜に運転する下りは、大阪駅を午前10時2分に出発し、尾道駅駅には午後3時27分に到着する。日曜に運転する上りは、尾道駅を