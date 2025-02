Zscalerは2月25日(米国時間)、「DeepSeek Lure Used To Spread Malware|ThreatLabz」において、DeepSeekがマルウェアの拡散に悪用されたとして、注意を呼び掛けた。攻撃者はDeepSeekの人気に乗じて、偽サイトを構築して情報窃取マルウェアを配布したとされる。DeepSeek Lure Used To Spread Malware|ThreatLabz.