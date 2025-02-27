大阪国税局の元職員が逮捕された脱税事件で、東京地検特捜部は元職員を起訴したほか、都内の不動産会社の代表を在宅起訴しました。【映像】元職員ら2人大阪国税局の元職員、國井健被告（50）と「大成リアルエステート」代表の吉澤英和被告（48）は、2020年4月までの1年間に2億1000万円余りの所得を隠し、法人税など約5100万円を脱税した罪に問われています。2人は共謀し、有価証券を売却した際に損失が出たと偽り、所得を少な