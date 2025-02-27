エル・ジャポン 4 月号増刊 表紙 岩田剛典が表紙を飾る『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）４月号増刊が28日に発売される。通常版と同時発売される特別版のカバーは、「ELLE MEN」史上最多登場となる岩田剛典。通常版は５ページのところ、特別版では９ページに渡って、アートなムードのファッションポートレートを展開する。一部のネット書店では、本誌未掲載カットを使用したオリジナルポスト