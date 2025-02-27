2月24日に、ウッチャンナンチャンがMCを務めるバラエティ特番『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』（TBS系）が放送された。約8年ぶりに『イロモネア』が復活し、多くの人気芸人が極限状態のお笑いバトルに挑戦することになった。◆芸人の実力が試される番組、TV関係者が注目この番組は、簡単に説明するとお題に「一発ギャグ」「ショートコント」「モノマネ」「モノボケ」「サイレント」を設定。60秒の