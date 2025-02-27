この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのはおこげ(飼い主:コハラ)(@rabixia)さんによる、驚きのエピソードです。世界的に有名なゲーム、スーパーマリオブラザーズに出てくるアイテム「スーパースター」。今回、このスターを拾って無敵になったようなうさぎが話題になったのですが…？ かわいさも無敵状態なスーパースタӦ