【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ソードインパルスガンダムSpecII】 2月28日16時 予約開始 8月 発送予定 価格：19,250円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ソードインパルスガンダムSpecII」を8月に発売する。2月28日16時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は19,250円。 本