俳優の本島純政とONE N’ ONLYの上村謙信がW主演を務め、2024年11月に読売テレビ「ドラマDiVE＋（プラス）」枠で放送された『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』の公式デジタル写真集（小学館）が、きょう27日に発売された。それに合わせて、同日発売の『女性セブン』にアザーカットが掲載される。【アザーカット】ぎゅっと！本島純政をおんぶする上村謙信原作は、韓国の電子コミックで全世界643万ビュー超を記録する同