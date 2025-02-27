岩手県大船渡市の山林火災現場＝27日午前10時21分（共同通信社機から）岩手県大船渡市で26日午後に発生し少なくとも600ヘクタール、84棟が燃えたとみられる山林火災は、鎮火の見通しが立たず、夜通し消火活動が続いた。27日も白煙が広範囲に立ち上り、県や市は、けが人の有無や焼損面積など被害の実態把握を進めた。自衛隊などのヘリコプターが朝から消火作業を始め、被害拡大防止に全力を挙げた。多くの住民が避難所で不安な一