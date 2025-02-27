福岡県佐賀県結婚式場の運営を行う「アルカディア」が、破産申請の準備に入ったことが分かりました。負債総額は、去年8月末時点でおよそ40億円に上っています。突然の事業停止に、結婚式を挙げる予定だった人は…。結婚式を挙げる予定だった人「アルカディアで3月に式挙げる予定で、みんな楽しみにしてくれていたし、招待状もこだわっていたのに」この会社を巡っては、コロナ禍に従業員の休業日数を水増しして、国の雇