旭川市の「すずらん剣道スポーツ少年団」は創立４９年目を迎えた古豪。基本を大事にする剣道をモットーとし、指導者たちのきめ細かい教えで多くの剣士を育ててきた。今年は能地天音さん（旭川緑が丘中２年）が初の全国進出。３月２８〜３０日の全国少年団交流大会（大分）で新たな歴史の１ページを刻む。練習拠点の旭川・千代田小学校体育館には、気合のこもった掛け声と竹刀の打ち合う音が絶え間なく響き渡る。１９７６年創立