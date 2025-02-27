ファーウェイは3つ折りスマホ「HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN」の中国市場外への展開を発表した（筆者撮影）アメリカからの厳しい制裁下にありながら、ファーウェイは2024年の売上高を前年比22%増の8600億人民元（約18兆円）に伸ばした。その勢いを示すかのように、2月18日、同社は最新のフラッグシップモデル「HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN」のグローバル展開をマレーシア・クアラルンプールで発表した。日本のメディア