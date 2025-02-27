[ケープタウン ２６日 ロイター] - ドイツ連邦銀行（中央銀行）のナーゲル総裁は２６日、ドイツのメルツ次期政権が「迅速に行動することが重要だ。ドイツの競争力を向上させるには、構造的な問題に対処しなければならない」と語り、財政赤字比率に上限を設ける「債務ブレーキ」の迅速な改革が必要だとの認識を示した。財政の安定を維持しながらも債務ブレーキを改革する方法を中銀が提案するとし、「私たちは間もなく提案を発