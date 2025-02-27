三井不動産は2月、日本橋三井タワーにて研修施設「& MIND-学びの杜-」を新設した。エントランス同施設は、"原点から未来に紡ぐ糸"をテーマに、社内研修や講演会、学生向けインターンシップなどのイベントを行うイノベーション創造拠点。エントランスには、本の表紙をモチーフとしたデザインを採用。壁面には、"一つの物語が始まるようなデザイン"として、ヒストリーウォールを設置した。ヒストリーウォールそのほか、同社の歴