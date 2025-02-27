アメリカ半導体大手エヌビディアが、去年11月から今年1月期の四半期決算を発表し、売上高、純利益ともに過去最高となりました。エヌビディアが26日に発表した四半期決算で、売上高は前の年の同じ時期と比べておよそ1.8倍の393億3100万ドル、日本円でおよそ5兆8600億円でした。純利益は1.8倍の220億9100万ドル、およそ3兆3000億円で、売上・純利益ともに過去最高を更新し、市場予想も上回りました。データセンター部門の売上高も過