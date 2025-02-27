橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第104話が27日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、永吉（松平健）は大阪の万博公園にある太陽の塔を見に行き、そこで公園案内係の女性（麻生祐未）が子どもの落とした財布を探しているのに出くわし、一緒に探すのを手伝う。一方病院で働く結（橋本環奈）は、重症妊娠つわりで入院して