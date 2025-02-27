女優ソン・ヘギョが40代に突入してから変化したことは何だろうか。【写真】ソン・ヘギョの白く輝く“高貴な胸元”ファッションマガジン『VOGUE HONG KONG』は2月26日、3月号のカバーモデルを務めたソン・ヘギョの最新カットやインタビューを公開した。今年に入ってからショートカットにしたソン・ヘギョ。可憐で上品なイメージを与えている。メディアに露出するたび、「美しさを更新中」と言われるのも納得の美貌を見せつけた。（