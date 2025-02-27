パイレーツ戦に先発し、2回を投げ2安打無失点だったオリオールズ・菅野＝ブラデントン（共同）【ブラデントン（米フロリダ州）共同】米大リーグは26日、オープン戦が各地で行われ、オリオールズの菅野はフロリダ州ブラデントンでのパイレーツ戦に先発し、2回2安打無失点と好投した。チームは3―7で敗れた。ドジャースの開幕投手を務める山本はブルワーズ戦に先発して2回1/3を投げ、2本塁打を浴び4安打3失点。チームは9―3で勝