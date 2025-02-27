アメリカのトランプ大統領は26日、連邦政府職員の出張ルールの厳格化など、さらなる政府支出削減を進めるための大統領令に署名しました。トランプ大統領が署名した大統領令では、実業家のイーロン・マスク氏が率いる「政府効率化省」を中心に連邦政府の契約や補助金などを見直し、「支出の透明性を確保して、国民への説明責任を果たす」としています。出張費の見直しでは、「政府効率化省」の指導の下、各省庁に出張の手続きを管理