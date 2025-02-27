東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値156.33高値157.13安値156.04 158.05ハイブレイク 157.59抵抗2 156.96抵抗1 156.50ピボット 155.87支持1 155.41支持2 154.78ローブレイク ポンド円 終値188.99高値189.87安値188.41 191.23ハイブレイク 190.55抵抗2 189.77抵抗1 189.09ピボット 188.31支持1 187.63支持2 186.85ローブレイク