東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.11高値8.14安値8.07 8.21ハイブレイク 8.18抵抗2 8.14抵抗1 8.11ピボット 8.07支持1 8.04支持2 8.00ローブレイク シンガポールドル円 終値111.36高値111.90安値111.23 112.43ハイブレイク 112.17抵抗2 111.76抵抗1 111.50ピボット 111.09支持1 110.83支持2 110.42ローブレイク 香港ドル