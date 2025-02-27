東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6305高値0.6354安値0.6296 0.6399ハイブレイク 0.6376抵抗2 0.6341抵抗1 0.6318ピボット 0.6283支持1 0.6260支持2 0.6225ローブレイク キーウィドル 終値0.5695高値0.5733安値0.5688 0.5768ハイブレイク 0.5750抵抗2 0.5723抵抗1 0.5705ピボット 0.5678支持1 0.5660支持2 0.5633