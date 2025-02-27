通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.ドル＜↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.ユーロ＜↓＞ 6.NZドル＜↓＞ 7.カナダドル＜↓↓＞ 8.豪ドル＜↓↓＞ 2月27日8時14分時点