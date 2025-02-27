・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８７３１．４６（＋６２．７９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２７９４．１１（＋３８３．８４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１４３．９２（＋９２．８５） ・ロシア・ＲＴＳ １２０１．０２（－８．４７） 出所：MINKABU PRESS