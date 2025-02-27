・ＮＹダウ４３４３３．１２（－１８８．０４） 高値４３８６６．５０ 安値４３３１８．９３ ・Ｓ＆Ｐ５００５９５６．０６（＋０．８１） ・ナスダック総合指数１９０７５．２６３（＋４８．８７７） 出所：MINKABU PRESS