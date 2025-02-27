■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (4584) キッズバイオ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (7084) スマイルＨＤ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2031) ハンセンブル 東証ETN (4892) サイフューズ 東証