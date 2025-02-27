Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤ò¤á¤°¤ë»¿ÈÝ½¸²ñ¤¬Âç³Ø¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¹­¤¬¤ê¡¢³ØÆâ¤Îº®Íð¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡Ä¡×ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¡ÈÈíÌÈ¤¹¤Ù¤­¡É52.0¡ó2·î26Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë¡¦À¾ÂçÌç¶è¤ÎÍü²Ö¡Ê¥¤¥Õ¥¡¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÂç¹ÖÆ²Á°¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ÃÆ³¯»¿À®ÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤Î½¸²ñ»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÕú¼â±Ù¤òÈíÌÈ¤»¤è¡×¡ÖÃÆ³¯Ìµ¸ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¶«¤Ó¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£»¿ÈÝ½¸²ñ¤¬¥­¥ã¥ó