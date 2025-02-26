「ジースター（G-Star）」が、「アントワープ・シックス」として知られるデザイナー ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）とのコラボレーションコレクションを発売した。G-STAR RAW STORE 銀座店、渋谷店、名古屋栄店、京都店、大坂なんばパークス店、大阪梅田店、大坂堀江店のほか、G-STAR RAW公式オンラインで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 コラボコレクションでは、ウォルターディレクシ