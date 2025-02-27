NHK大河ドラマ『べらぼう』に登場し、池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』でも有名な長谷川平蔵。大河『べらぼう』にも登場、放蕩息子・長谷川平蔵はどう出世した？鬼の平蔵 誕生秘話【前編】彼が火付盗賊改の長官に就任したのは、時の老中・田沼意次と松平定信という二人のビッグネームによるところが大きいです。そのあたりの事情を前編・後編に分けて解説します。まず田沼意次が老中だった時代、幕府は商業を重視する政策を採ってい