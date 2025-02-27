トランプ米大統領が関税賦課のターゲットとして鉄鋼とアルミニウムに続き銅を指定した。トランプ大統領は２５日、米国の銅輸入が国家安全保障に及ぼす影響を調査するよう大統領令に署名した。根拠は鉄鋼・アルミニウム製品への関税賦課時と同じく、輸入製品が米国の国家安全保障を脅かすと判断されれば高率の関税を課せるようにする通商拡大法第２３２条だ。実際に銅は米国の武器システムに２番目に多く使われる材料だ。トランプ大