独身者の社会問題化について解説する（写真：Graphs／PIXTA）「パラサイト・シングルの中高年化」を抱える日本は、20年後、「家族のいない高齢者」の急増という世界で初めての難題に直面することになる。この問題に日本社会はどう向き合えばよいのか。近著『希望格差社会、それから』を上梓した社会学者の山田昌弘氏が解説する。パラサイト・シングルの中高年化日本の若年未婚者の多くは「親と同居」している。総務省・統計研究研