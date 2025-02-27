ダイソーでレアなお菓子を発見！『McVitie’s NIBBLES（チョコレート菓子）』は、英国の老舗ブランド「McVitie’s」のビスケット菓子。全粒粉ビスケットが香ばしくて、食感はサクサク！それをミルク感たっぷりのチョコレートで包んだボール型のお菓子。もっともっと、と食べたくなる味わいです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：McVitie’s NIBBLES（チョコレート菓子）価格：￥108（税込）内容量：37g販売ショップ